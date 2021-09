SMENTIAMO IL NS ARTICOLO PRECEDENTEMENTE PUBBLICATO DEL MOVIMENTO 5 STELLA COME DI SEGUITO ALLEGATO

3) il Movimento 5 Stelle ha chiesto una immediata smentita della notizia. E a questo punto ha chiesto anche chi avrebbe rilasciato le dichiarazioni che sono state pubblicate, senza averne alcun titolo. Faccio inoltre notare che, chiunque abbia pubblicato (o pubblicherà) notizie false e tendenziose (senza fare nomi e cognomi e usando il nome ed il logo del M5S in modo improprio), se ne assumerà tutte le responsabilità (in sede civile e penale) per i danni arrecati a pochi giorni dalle elezioni.

Gianluca Ferrara

Vicepresidente M5S Senato e Capogruppo M5S Terza Commissione Affari Esteri-Emigrazione

CI SCUSIAMO PER IL DISGUIDO

IL DIRETTORE