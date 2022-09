L’appuntamento è per venerdì 30 settembre alle ore 21 in via Vittorio Veneto 7 a Lucca

FRIDAY I’M IN LOVE – BJORK, LA SUA ARTE, LA SUA MUSICA E IL NUOVO ALBUM ‘FOSSORA’ AL CENTRO DELL’INCONTRO SULLA STORIA DELLA MUSICA

Nuovo appuntamento con gli incontri sulla storia della musica del ciclo Friday I’m in Love: venerdì 30 settembre, a partire dalle 21, allo Sky Stone & Songs si parla di Bjork e del suo nuovo album – che esce proprio quel giorno – ‘Fossora’.

L’album è intitolato con il femminile della parola latina ‘Fossor’, che, tradotta, significa ‘colui che scava’ e già questo ci fa intuire come non si tratti certamente di un lavoro semplice, quello che ci propone l’artista islandese. Eppure, nonostante il significato del titolo – ‘fossor’ era anche sinonimo di ‘becchino’ – l’atmosfera del disco pare non essere affatto triste e pesante, ma, come spiega la stessa Bjork, vuole essere «un disco per gente che realizza discoteche nei propri soggiorni». Del resto, nato durante la pandemia, Bjork ha deciso di dare una sferzata di leggerezza alla sua musica.

Anche per questo nuovo album, molto interessante è la parte visuale dell’opera: curatissima, dunque, la copertina di ‘Fossora’, affidata a Vidar Logi, mentre Bjork e James Merry hanno ricoperto il ruolo di direttori creativi del lavoro.

E di Bjork e della sua arte si parla allo Sky Stone & Songs, in una serata a lei interamente dedicata per poter conoscere più da vicino la poliedrica artista islandese e le sue esperienze musicali.

L’incontro – a ingresso gratuito – si svolgerà secondo le vigenti norme anti-Covid. Per informazioni si può consulatare il sito www.skystoneandsongs.it.