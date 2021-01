Situazione in Garfagnana: Enel ha ripristinato la normalità per quasi tutte le famiglie coinvolte dal blackout elettrico.

Rimasti pochi casi isolati, in corso di risoluzione.

Nel frattempo, la Città metropolitana di Firenze e la Provincia di Arezzo ci hanno prestato due frese spazzaneve che avevamo chiesto nella riunione regionale.

Ringrazio di cuore la Città metropolitana di Firenze e la Provincia di Arezzo perché due mezzi in più sono utilissimi per pulire e ripulire le strade: chi vive in montagna mi ha detto che una nevicata come quella di inizio anno non la vedeva da anni e anni.

E adesso le previsioni meteo ci dicono che da stanotte ricomincerà a nevicare e che, di nuovo, saremo dentro a giorni di maltempo.

Il 2021 comincia tosto sotto il profilo metereologico.

LUCA MENESINI