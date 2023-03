Alfarano (PD): “Situazione d’emergenza al “Serpentone” per la raccolta dei rifiuti. L’amministrazione comunale intervenga”

“Chiediamo che la situazione della raccolta dei rifiuti nei condomini Erp, noti come “Serpentone” in viale Einaudi, venga risolta una volta per tutte”. Con queste parole il consigliere comunale Enzo Alfarano (Partito Democratico) è tornato durante il consiglio comunale di ieri, martedì 21 marzo, su un problema già sollevato nel dicembre scorso.

“In tale contesto – continua – esistono contenitori condominiali per ogni scala, ma si registrano costanti e continui ritardi nel ritiro dei rifiuti da parte di Sistema Ambiente. Una situazione che, inevitabilmente, genera accumuli e cattivo odore. Senza contare che la scena che si presenta non è propriamente edificante e, oltretutto, si rischia di attirare animali. Chiediamo, per tanto, che venga rispettato il calendario della raccolta senza ritardi”.

“Segnalo inoltre – prosegue – che nel gennaio scorso si è generato un piccolo incendio, prontamente spento dai residenti, che ha danneggiato uno dei bidoni dei rifiuti rendendolo ormai inservibile. Nonostante la situazione sia stata segnalata dai residenti e dal sottoscritto a pochi giorni dall’evento, il bidone è stato rimosso ma non ancora sostituito. Chiedo quindi all’amministrazione che si attivi per risolvere questa situazione incresciosa”.