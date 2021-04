Sit in a Villa Pergher per sostenere il Progetto Comunità aperta di Pietrasanta

Visto l’assordante silenzio dei Sindaci e soprattutto della asl, Mercoledi 14/04 dalle ore 9.30 alle 13.00 sit in fuori da Villa Pergher per dare voce a chi troppo spesso è stato dimenticato.

Un presidio per sensibilizzare i cittadini sull’ importanza dei servizi territoriali.

Ad oggi rileviamo che questo problema non interessa a nessuno…la politica è latitante….

Noi invece rivendichiamo il diritto all’assistenza.

A parte i posti di lavoro, che non sono un dettaglio, non si possono cancellare 40 anni di esperienza di chi si è occupato di dipendenze in un momento storico del nostro paese dove si contavano morti tutti i giorni…l ‘Hiv ha fatto una strage.

Il PCA, come testimoniato dagli encomi ricevuti anche dalla Croce Rossa, e’ un Servizio che ha donato un prezioso contributo nel settore dipendenze.

Ridurre i servizi per risparmiare non ha senso, anche perchè il problema e’ sempre più pressante, vista la domanda.

Auspichiamo che le promesse fatte a suo tempo dal Dott.Campani, che riteniamo persona corretta, si possano concretizzare quanto prima.

Pertanto, invitiamo utenti, familiari, comitati cittadini, sindacati e sopratutto i cittadini comuni a sostenere questa battaglia civile, che andrà avanti ad oltranza.

Inutile dire, distanziamento e mascherina.

