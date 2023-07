Sistema Ambiente: ratificata la nomina di Marco Conti di Iren come amministratore delegato

Dopo il perfezionamento, da parte di Iren Ambiente Spa, dell’acquisto del 36,56 % del capitale sociale di Sistema Ambiente Spa e le relative comunicazioni, l’assemblea dei soci della società di igiene urbana lucchese e il successivo consiglio di amministrazione hanno ratificato la conclusione del procedimento e la nomina ad amministratore delegato di Marco Conti, 47 anni, ingegnere ambientale, amministratore delegato di Acam Ambiente, società del Gruppo Iren, e con una lunga esperienza manageriale maturata nel settore ambientale all’interno del Gruppo.



Conti, ad inizio luglio, era stato cooptato nel consiglio di amministrazione di Sistema Ambiente, a seguito delle dimissioni del dott. Iacovino nominato dal Tribunale di Roma, durante le fasi successive al fallimento della Daneco Impianti Spa che deteneva in precedenza le azioni acquisite da Iren Ambiente Spa. Con questi passaggi si apre ufficialmente una nuova fase dell’azienda, che ha iniziato da tempo una riorganizzazione interna e strutturale, perseguendo importanti obiettivi di crescita, grazie a un esteso orizzonte temporale che permette un articolato piano di sviluppo per affrontare le nuove problematiche che questo tipo di attività comporta.



“Come Lucca Holding, organismo che controlla le azioni di Sistema Ambiente, siamo molto soddisfatti della conclusione di questo passaggio di parte del capitale sociale a Iren Ambiente Spa- conferma il Presidente di Lucca Holding Marco Porciani-, cui abbiamo chiesto un miglioramento dei servizi, una decisa lotta dell’evasione e il recupero di entrate che portino a una riduzione delle tariffe”.



Anche il Comune di Lucca ha seguito con grande attenzione i passaggi che hanno portato un nuovo socio privato nella compagine societaria dell’azienda di igiene urbana: “Saluto con grande stima ed approvazione l’arrivo nella squadra di Sistema Ambiente del nuovo amministratore delegato Marco Conti, di Iren- sottolinea Cristina Consani, assessore all’ambiente del Comune di Lucca . In questo primo anno di governo abbiamo affrontato diverse criticità, fra cui la scomparsa di Maurizio De Blasi e le dimissioni di Umile Sebastiano Iacovino – gli ultimi due AD della società partecipata- ma insieme alla presidente Sandra Bianchi ed al consigliere Massimo Pieri abbiamo trovato subito il giusto spirito di squadra per far fronte a tutti i problemi. Adesso con l’arrivo del socio privato Iren possiamo contare sul grande valore aggiunto che mancava per ottimizzare al meglio i servizi ai cittadini da parte di Sistema Ambiente”.



Pensa alle nuove sfide che attendono l’azienda il Presidente di Sistema Ambiente Spa Sandra Bianchi : “Mentre porgo il benvenuto di tutta l’azienda a Iren Ambiente Spa e al nuovo amministratore delegato Marco Conti, peraltro da inizio luglio con noi nel consiglio di amministrazione, mi aspetto che la conclusione di questa fase necessariamente transitoria ci permetta di liberare tutte le energie e procedere a un riassetto complessivo dell’azienda, sia in termini di ottimizzazione e miglioramento dei servizi, che passa anche da un necessario rinnovo del parco mezzi e, in generale, una nuova fase di potenziamento di una azienda sempre più centrale nell’ambito dell’offerta dei servizi pubblici lucchesi”.



“L’ingresso del Gruppo Iren all’interno di Sistema Ambiente – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Iren Ambiente Eugenio Bertolini – rafforza ulteriormente la presenza del gruppo nel settore della raccolta e recupero rifiuti e costituisce un passo importante nello sviluppo dei servizi erogati da Iren in Toscana, a vantaggio dei cittadini, degli stakeholder e dello sviluppo economico del territorio”.