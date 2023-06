Sistema Ambiente Incontro in Prefettura – I sindacati revocano lo sciopero del 28 giugno

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri 26 giugno un incontro presieduto dal Prefetto Francesco

Esposito, alla presenza del Sindaco Mario Pardini e dall’Assessore all’Ambiente Cristina

Consani, tra le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL, UILTRASPORTI e la Presidente di

Sistema Ambiente Sandra Bianchi.

Nel corso della riunione dopo ampia discussione su invito del Prefetto Francesco Esposito le

parti hanno raggiunto il seguente accordo:

 Impegno delle parti a riaprire, con rinnovata disponibilità, il tavolo di trattative

sulle questioni avanzate dalle organizzazioni sindacali e alla base dell’azione di

sciopero proclamata;

 Il primo incontro del tavolo si terrà in prefettura il prossimo 4 luglio per avviare un

primo confronto, anche in vista dell’insediamento formale del nuovo socio privato

all’interno della società;

 Il secondo incontro si terrà entro il mese di agosto p.v. in relazione ai tempi di

insediamento del nuovo socio privato, al quale dovrebbe spettare anche la

facoltà di esprimere in seno alla società la figura dell’amministratore delegato;

 Impegno da parte delle organizzazioni sindacali, a revocare lo sciopero

proclamato per il giorno 28 luglio 2023, mantenendo ferma invece l’astensione

dalle prestazioni lavorative straordinarie fino al prossimo 1° luglio.

Lucca, 27 giugno 2023 Il Capo di Gabinetto

Stefania Trimarchi