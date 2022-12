Sistema Ambiente distribuisce i sacchi gialli nelle periferie

L’iniziativa è partita da Ponte a Moriano in occasione del mercato settimanale dove diverse persone si sono presentate in piazza per ritirare i materiali necessari per la raccolta differenziata e per chiedere informazioni agli operatori e all’assessore all’ambiente Cristina Consani.

Sistema Ambiente ha distribuito nei luoghi più periferici della città i sacchi gialli del multimateriale e i nuovi bidoncini per la raccolta del vetro. L’ iniziativa è partita da Ponte a Moriano in occasione del mercato settimanale dove diverse persone si sono presentate in piazza per ritirare i materiali necessari per la raccolta differenziata e per chiedere informazioni agli operatori presenti e all’assessore all’ambiente, Cristina Consani. A Ponte a Moriano, il martedì mattina, l’iniziativa proseguirà fino al 20 dicembre compreso, per poi spostarsi in altre zone del territorio, sempre in occasione dei mercati rionali. Chi ha bisogno del nuovo bidone per il vetro dovrà riconsegnare il vecchio contenitore verde, avendo cura di portare con sé il numero utente riportato in fattura o una copia della stessa. Può presentarsi l’intestatario dell’utenza o un suo delegato: in ogni caso è necessario munirsi del numero di utenza riportato in fattura.