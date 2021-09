Sinistra Civica Ecologista sosterrà Valentina Salvatori alle prossime amministrative a Seravezza

Sinistra Civica Ecologista, in coerenza con le posizioni assunte in gran parte dei comuni che vanno al voto, sosterrà la candidata del centro sinistra Valentina Salvatori alle elezioni del sindaco del comune di Seravezza del 3 e 4 ottobre 2021.

Sinistra Civica Ecologista della circoscrizione di Lucca – su mandato degli organi dell’associazione – è impegnata a definire con la candidata i temi programmatici e le iniziative che sono ritenuti prioritari per rafforzare la coalizione e la sua capacità di rappresentare i valori e le proposte della sinistra.

Sinistra Civica Ecologista – Circoscrizione di Lucca