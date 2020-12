Sinistra Civica Ecologista – Perini Navi : Inaccettabile il non piano presentato dalla società.

Il non Piano presentato dalla Perini Navi è da respingere senza indugio. Si tratta di una ipotesi di ristrutturazione finanziaria che, oltre a rappresentare una pesante penalizzazione occupazionale, non affronta il principale problema dell’azienda. L’incapacità industriale della Famiglia Tabacchi.

La città deve reagire a questo tentativo; lo devono far le Istituzioni innanzitutto ed anche l’Autorità Portuale che non può apparire come “Ponzio Pilato”.

La cantieristica Viareggina esprime imprenditori seri e responsabili e l’azienda ha la necessità di un vero piano di sviluppo e rilancio industriale: si tratta di energie che vanno coinvolte nella vicenda.

Lo sostiene Rosario Brillante di Sinistra Civica e Ecologista che aggiunge “ spetta al Governo Cittadino guidare un vero è proprio sussulto della città contro questa proposta”.

Rosario Brillante

SINISTRA CIVICA E ECOLOGISTA VERSILIA