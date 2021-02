Sinistra Civica Ecologista del Comune di Seravezza.

Abbiamo accolto con simpatia la decisione di Valentina Salvatori di candidarsi a Sindaca per le prossime elezioni comunali previste in estate/autunno.

Riteniamo generoso lo slancio con il quale lei stessa, per conto del Pd, si chiama in prima persona all’impegnativo compito di guida di un’ampia coalizione e alla realizzazione di programmi innovativi.

La collocazione naturale di Sinistra Civica Ecologista è nell’ambito del centro sinistra e la nostra principale vocazione è la ricerca di una leale e rispettosa unità delle forze di sinistra, aperta al centro politico, in un pieno protagonismo del civismo e dell’ambientalismo.

Tuttavia siamo nella necessità di segnalare che al di là di qualche informale scambio di idee non abbiamo aderito ad alcuna coalizione e neppure partecipato ad alcun tavolo ufficiale.

Neppure avremmo potuto, né noi né altri per nostro conto, in quanto Sinistra Civica Ecologista è impegnata, nel rispetto delle regolamento varato a livello regionale nel mese di gennaio, a strutturarsi sul territorio e a definire le proprie ufficiali rappresentanze titolate a rappresentarla con legalità e diritto.

Per la costituzione di una possibile e auspicata ampia coalizione del centro sinistra sarà pertanto necessario avviare un accorto lavoro collegiale tra le componenti disponibili al progetto al fine di costruire sul territorio un’ampia e convincente alleanza sostenuta da un solido e condiviso programma.

Per avviare questa opera è necessario innanzitutto determinare l’ ambito della coalizione, i protagonisti e la dovuta progettualità utile ad un necessario cambio di passo all’altezza delle attuali necessità e emergenze. Ed anche le risorse umane, uomini e donne, ai quali affidare la guida di un nuovo e ambizioso progetto amministrativo.

La forte avanzata delle destre registrata anche nel nostro comune e il suo attuale indirizzo unitario e inclusivo impone un’accorta e non improvvisata analisi politica circa le forze in campo e quelle da schierare nella competizione.

In questo quadro riteniamo quindi che oltre alla presenza di nuove energie delle quali Valentina Salvatori è rappresentante, sia fondamentale il rafforzamento e il recupero, dell’unità delle forze di sinistra che hanno contribuito storicamente a caratterizzare il centro sinistra locale. E riteniamo altrettanto importante un’apertura ufficiale al civismo reale che nella nostra comunità ha marcato una ricca presenza e pure contribuito positivamente alla gestione della cosa pubblica.

La coalizione civica e progressista dunque è tutta da costruire.

Una volta delineata dovrà consolidarsi in un solido patto di governo su temi quali:

– tutela idrogeologica e ambientale, rapporto tra attività estrattiva territorio e natura, inquinamento e politiche di riduzione dei rifiuti;

– drastica limitazione del consumo del suolo e recupero del patrimonio edilizio;

– ammodernamento della macchina amministrativa, partecipazione popolare e sostegno all’associazionismo;

– sviluppo di una nuova economia locale improntata all’ecologia;

– consolidamento della vocazione turistica e del commercio diffuso con una forte impronta culturale.

L’impresa alla quale siamo disponibili a contribuire dunque è vasta. Deve necessariamente avvalersi di capacità di ricostruzione di un tessuto e di interlocutori rappresentativi di ciascuna parte interessata. Concluso il nostro processo costitutivo procederemo ai necessari passaggi ufficiali in stretto raccordo con la nostra struttura regionale.