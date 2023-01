GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 21:15

Single speed date alla discoteca full stop a borgo a buggiano



Serata single , si balla e si conosce!

Una serata originale dove si conoscono nuove persone dietro un drink e si balla insieme in pista.

GIOVEDI 2 Febbraio 2023 (è un dopo-cena)

Speed date alla discoteca full stop

una piacevole serata per single!

Puoi partecipare ed invitare anche tuoi amici single.

Sala riservata ed esclusiva solo per noi al piano superiore della discoteca Full Stop Buggiano Pistoia

Presentano la serata Luis Paldi & Marco Vigiani

Arrivo al locale h 21:15 max h 21 30 (ci raccomandiamo puntuali) con verifica iscrizioni alla serata, pagamento e consegna della Drink Card

COSTO SERATA 16€ a persona comprensivo dello speed date + 1 drink + ingresso ballo in discoteca

fine speed date scenderemo in pista per ballare in discoteca la più bella musica!

COME SI SVOLGE LO SPEED DATE

Sarà allestita una lunga fila con posti alternati uomo/donna, a tempo gli uomini dovranno cambiare posto ed accomodarsi nella postazione successiva.

Lo speed date dovrebbe finire indicativamente per le h 23:30 circa

Vi verrà consegnato un numero da mettere sul petto e la scheda delle preferenze da dove potrai effettuare massimo 2 scelte, qualora due persone si siano scelte, gli organizzatori faranno in modo di comunicarvelo facendovi incontrare solo a fine speed date.

Quello che non potrà accadere durante lo speed date potrà succedere dopo nella sala da ballo o magari davanti un drink al bar…la serata è lunga e pieni di colpi a sorpresa.

Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

Morrissey



Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli



La serata si svolge presso Full Stop via circonvallazione 49 Buggiano Pistoia uscita autostrada Chiesina Uzzanese (ci sono solo 10 minuti di auto) e seguire indicazioni per Borgo a Buggiano, il locale si trova proprio nei pressi del semaforo

