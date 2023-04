SINGLE – IL PRANZO IN RIVA AL MARE

vi aspettiamo al bellissimo pranzo in spiaggia,sperando che stavolta il meteo ce lo faccia fare

Lo faremo al Bagno Anna viale lungomare n.40 a Marina di Massa il giorno domenica “23 aprile” ora di ritrovo 12 12.15.

in una cornice spettacolare in riva al mare, con tavoli sulla spiaggia.

Avremo privato per noi il grande Dj. Alby con revival 80′ 90′ che ci farà ballare e divertire fino al tramonto con il mare a due passi.Passeremo una giornata diversa dalle solite domeniche con i soliti amici, in allegria, facendo nuove amicizie, allargando le opportunità e perché no trovare anche una persona interessante.

Faremo dei tavoli come nelle foto a seguire e alcuni su zona pavimentata, come sempre con segnaposti e con donne da un lato e uomini di fronte coetanei di età.

Menù:

Antipasti: Frittelle di baccalà e Carpaccio di tonno e spada.

Primi: Paccheri gamberi e zucchine

Secondo: Orata al forno

Dessert: fatto in casa.

Acqua 1 bottiglia di vino ogni 4 pax e caffè Tutto a 35 euro in un posto incantevole.

Vino extra 10 euro alla bottiglia.Chiuderemo le prenotazioni il 18 aprile, ma se raggiungeremo numero anche prima.

Vi aspettiamo

per prenotare chiamateci al n.3885846676 Coralba