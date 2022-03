SINERGIA TRA ENTI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Comune di Massarosa e Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli insieme per il controllo del territorio e la lotta all’inquinamento ed agli abbandoni.

Approvato l’accordo tra enti che coinvolge anche le forze dell’ordine e prevede appunto una collaborazione tra polizia Municipale, Guardie del Parco e Carabinieri forestali per l’area intorno al Lago di Massaciuccoli.

Nel mirino il fenomeno purtroppo molto diffuso dell’abbandono di rifiuti, ma anche i controlli contro le diverse forme di inquinamento e di infrazione di altre norme di carattere ambientale. I diversi corpi si scambieranno informazioni e coordineranno l’attività di pattugliamento in modo da evitare sovrapposizioni e coprire in modo più funzionale l’intera area durante tutto il corso dell’anno.

“Sono soddisfatto di questo accordo che rende la presenza sul territorio delle istituzioni più strutturata ed efficace – commenta l’assessore all’ambiente Francesco Mauro – un’attività di controllo che ha come obiettivo la tutela dell’ambiente e la conservazione di un’area quella del lago fondamentale per il nostro territorio e purtroppo molto spesso oggetto di violazioni e reati”.

“La sinergia tra enti è una cosa a cui credo fortemente – commenta la Sindaca Simona Barsotti – sono convinta che sia questa la strada per far funzionare al meglio il territorio sotto ogni punto di vista e questo accordo va proprio in questa direzione”.