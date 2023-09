Sinergia Comune-scuola per plessi più sicuri

Più di 270 mila euro di lavori eseguiti nelle scuole cittadine e altri 657 mila che partiranno nei prossimi mesi, oltre alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Tonfano: Pietrasanta saluta l’inizio del nuovo anno scolastico con plessi più sicuri e confortevoli e un programma di interventi che, senza interferire con lo svolgimento delle lezioni, proseguirà nell’opera di manutenzione ed efficientamento dei locali che accolgono gli studenti e tutto il personale scolastico.

“Buon rientro a scuola ai nostri ragazzi, ai docenti e agli operatori che lavorano nelle nostre scuole – l’augurio del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e dell’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – come amministrazione, puntiamo a offrire servizi sempre migliori alla comunità: grazie alla sinegia con l’assessorato ai lavori pubblici e l’intera comunità della scuola, dalle famiglie ai docenti, abbiamo risolto piccole necessità e bisogni più sostanziali che renderanno, nell’immediato e nel prossimo futuro, più accoglienti, moderni e funzionali i locali scolastici”.

Alla primaria “Ricci”, in zona Pollino, è stata installata una nuova pensilina per proteggere i bambini dalla pioggia, all’entrata e all’uscita dalle lezioni; alla “Rigacci” del Crociale, che svolge la sua attività all’interno di un edificio di proprietà pubblica, rimossa e sostituita la pavimentazione esistente in linoleum; le scuole “Rodari”, “Barsottini” e il nido “Il Castello” sono state interessate da interventi sulla copertura; infine, diversi plessi del territorio hanno ricevuto piccole manutenzioni indicate tramite segnalazioni all’ufficio Urp.

Altrettanto corposo il programma di operazioni in partenza nelle prossime settimane: “A fine mese – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – abbiamo messo in calendario l’imbiancatura esterna della “Rodari”; a ottobre il rifacimento della copertura alla “Salgari”, l’efficientamento energetico alla “Marsili” con fondi Pnrr e la demolizione della vecchia scuola Bibolotti, primo atto della costruzione del nuovo polo scolastico di Tonfano che inizierà a pieno regime nel mese di novembre. Inoltre, abbiamo già affidato i lavori per l’adeguamento sismico della scuola “Forli” a Vallecchia e dedicato la necessaria attenzione agli spazi verdi di tutti i plessi”.

Riguardo alle modalità di accesso alla scuola “Santini-Bibolotti”, l’amministrazione ricorda che, ad oggi, gli ingressi ai locali scolastici restano invariati rispetto agli anni scorsi e che, anche quando sarà aperto il cantiere per la demolizione del vecchio stabile, i mezzi da lavoro opereranno da via Catalani, senza creare interferenze con l’utenza scolastica.