S’indaga sull’esplosione di TORRE , forse non un’unica bombola di GPL

S’indaga sull’esplosione di TORRE , forse non un’unica bombola di GPL

Forse la causa non sarebbe stata la sola presenza di una singola bombola di GPL, visto lo scempio, che ha provocato due morti, marito e moglie, un ferito molto grave, e poi la donna incinta che è stata fatta partorire con taglio cesareo e che è ricoverata nel reparto grandi ustionati di Pisa, più altri feriti tra i camionisti e automobilisti che transitavano al momento dello scoppio avvertito un po’ in tutta la Val Freddana.

Gli inquirenti sospettano che in quella villetta di Torre dove sono morte due persone e altre tre sono rimaste ferite, ci fossero anche delle bombole di metano. La Procura di Lucca nel frattempo ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. Si indaga per i reati di crollo colposo, omicidio colposo e lesioni colpose.

Tanto che è stata disposta l’autopsia delle salme. Nelle prossime ore l’incarico per ricostruire la dinamica esatta della tragedia sarà affidata all’ingegnere Marotta. secondo una prima ricostruzione, verosimilmente l’ambiente all’interno dell’abitazione era saturo di gas. A fare da innesco, secondo quanto finora ricostruito, potrebbe essere stati il clic di un interruttore, l’accensione di una sigaretta o di un fornello.

Le vittime si chiamavano Lyudmyla Perets, 44 anni, e Luca Franceschi, 69 anni, molto noto nella contestazione studentesca del ’68 e poi come sindacalista della CGIL. Moglie e marito sono deceduti sotto le macerie. La donna è stata la prima a essere trovata, intorno alle 16, purtroppo senza vita. Dopo circa un’ora – le ricerche sono andate avanti senza sosta – è stato trovato anche il marito, anche lui non sopravvissuto all’esplosione. Fortunatamente la figlia di 18 anni non si trovava in casa durante la tragedia: la ragazza era ancora tra i banchi di scuola a Lucca, quando ha ricevuto la terribile telefonata che l’avvisava dell’accaduto.

D,V,