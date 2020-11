“Sindaco, studi un po’ di chimica e un po’ di fisica e capirà che i mezzi di protezione non servono a niente..

Ah, se avesse voglia e tempo, potrebbe stare un giorno con me o con un altro qualsiasi sindaco, ascoltare e leggere le mille telefonate e i messaggi preoccupate dei cittadini, fare interminabili riunioni con i responsabili Asl per i posti letto, i tracciamenti e i tamponi, concordare con le forze dell’ordine le problematiche relative all’ordine pubblico, valutare con attenzione i provvedimenti restrittivi da prendere per le zone sensibili della città per evitare assembramenti, ascoltare i commercianti preoccupati per le loro attività, gestire gli aiuti alle fasce più deboli della popolazione, etc. etc.

Insomma io sono qui, senza sapere la fisica, la matematica, la statistica, figuriamoci la costituzione. Io sono qui e aspetto lui ad illuminarmi.

GIORGIO DEL GHINGARO