Covid: sindaco Pietrasanta su Versilia rossa, ha prevalso linea lockdown ma resto contrario

“Ho espresso la mia contrarietà alla decisione. Ci adegueremo a quanto stabilito dalla Regione Toscana così come sempre abbiamo fatto di fronte a decisione degli enti superiori. Pietrasanta non ha però numeri da zona rossa e ci tengo a ribadirlo”: così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti commenta la decisione della Regione Toscana di far scattare la zona rossa per tutto il distretto sanitario della Versilia da lunedì 22 marzo. ‘’E’ passata la linea del lockdown di ambito. Sono dispiaciuto per le imprese e per i ragazzi che dovranno tornare alla didattica a distanza. Mi auguro solo che questo sia l’ultimo sacrificio che dovremo fare”.