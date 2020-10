Sindaco Murzi – Nell’area retrodunale di Vittoria Apuana realizzeremo presto un parco per la nostra comunità.

PARCO RETRODUNALE, il Sindaco Bruno Murzi annuncia l’avvio della procedura per l’acquisizione del terreno centrale dell’area: “Realizzeremo presto un parco per la nostra comunità!”

Dopo un anno e mezzo si chiude a 55 euro al metro quadro la trattativa con la Banca Popolare di Milano per l’acquisto del terreno di circa 25mila mq, situato nell’area retrodunale di Vittoria Apuana, per un totale di 1milione 350mila euro. Si tratta della parte centrale della più vasta area costituente il corridoio ecologico che va dal mare verso il Lago di Porta.

Domani la copertura finanziaria sarà deliberata dal Consiglio Comunale nell’ambito di una più ampia variazione di Bilancio.

Ad annunciare l’importante passo, il Sindaco Bruno Murzi in persona che con grande soddisfazione sottolinea: “Dopo 75 anni finalmente viene presa una decisione su quell’area. Abbiamo reperito i soldi necessari per l’acquisto del terreno, con la volontà di realizzarci un parco a beneficio di tutta la nostra comunità e dei turisti ospiti. L’obiettivo finale è quello di riuscire a ad acquisire l’intero spazio retrodunale di 75mila metri quadri, incamerando tutta l’area ai beni comunali. Questo risultato è un segno tangibile che le nostre azioni, come è stato per il contro viale a Mare e la riqualificazione di piazza Etterbek, non sono fini a se stesse ma si inseriscono un più ampio disegno progettuale. Nessuno pensava che ci saremmo riusciti e di questo, tutta l’Amministrazione ne è particolarmente orgogliosa.”

Questo è l’atto iniziale a cui seguiranno alcune necessarie verifiche anche se è già stata fatta una valutazione di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltre ad una perizia, richiesta dalla stessa Amministrazione ad un professionista esterno.