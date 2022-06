SINDACO, GIUNTA, CONSIGLIERI E COLLABORATORI IN VISITA NELLA PORZIONE SERAVEZZINA DEL TERRITORIO DI ARNI

Un appuntamento per approfondire la conoscenza di ogni angolo del territorio

SERAVEZZA – Visita ad Arni per l’amministrazione comunale, consiglieri e collaboratori, al fine di conoscere in maniera approfondita il territorio dell’alta Versilia. Il sindaco Lorenzo Alessandrini ha organizzato, sabato scorso, una sessione del consueto briefing del sabato in trasferta nel territorio di Arni ricadente nel comune di Seravezza.

Un territorio diviso appunto tra Seravezza e Stazzema dal canale delle Gobbie, visitato nel suo bacino, assieme alle località La Fabbricaccia e il Castellaccio. Tra le mete della visita anche la piccola chiesa di Santa Maria Maddalena. che rappresentava l’ultimo avamposto degli abitanti di Basati, un edificio seicentesco nel suo impianto principale e con il campanile risalente al ‘500, luogo di ritrovo e di festa delle due comunità di Arni, oggi interessata da diverse problematiche verificate dagli amministratori.

La trasferta ha consentito di incontrare gli abitanti di questa porzione di territorio, appena sette, ma anche i residenti del territorio stazzemese che tanto condividono con la comunità seravezzina, prendendo coscienza non solo delle peculiarità ambientali ma anche della storia del territorio.

Una visita che ha avuto come seconda guida l’assessore all’ambiente Michele Silicani che ha una approfondita conoscenza di questa zona, maturata nella veste di ex sindaco di Stazzema e presidente della Comunità Montana “Alta Versilia”.

“Il Comune di Seravezza ha un territorio molto vasto – commenta l’assessore Silicani – che, come diceva l’ex sindaco Belli, si estende dalla via Emilia, quindi al confine con Forte dei Marmi, sino appunto alle Gobbie. Il gruppo ha avuto modo di verificare e apprezzare il fatto che le bellezze naturali e la storia così ricca della nostra montagna è indubbiamente un valore aggiunto anche per tutta la piana”.

La visita ha consentito di approfondire anche gli aspetti inerenti la sicurezza del territorio e delle persone, grazie alla presenza della Croce Verde di Arni che rappresenta un presidio fondamentale per il territorio, utile a garantire anche un pronto intervento nelle cave.

“Un’uscita di grande valore formativo – conclude Silicani – cui ne seguiranno altre, per favorire una conoscenza approfondita di ogni angolo del territorio che siamo stati chiamati ad amministrare, con l’obiettivo, da sempre dichiarato dal nostro sindaco Alessandrini, di far crescere una nuova generazione di giovani e preparati amministratori”.