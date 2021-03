sindaco Giovannetti, cittadini frastornati. Pietrasanta è in zona arancione e scuole sono aperte

“Pietrasanta è, e resta in zona arancione. Le scuole sono aperte. Le lezioni si svolgeranno regolarmente lunedì. Non ci sono misure particolari ed aggiuntive se non quelle che già conosciamo a menadito”: a dover precisarlo è il sindaco di Pietrasanta,

Alberto Stefano Giovannetti dopo aver ricevuto decine di telefonate da parte di genitori e cittadini disorientati di fronte ad un non precisato tam tam che dava la città in zona rossa. “I cittadini sono confusi. Sono bombardati ogni minuto attraverso i social da una mole di informazioni tale da non capire più quale sia la verità. Il tasso dei contagi è al di sotto della soglia di 250 ogni cento mila abitanti nella nostra città. I numeri sono da zona arancione. Le scuole sono aperte. La situazione è in una fase di controllo ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia. Tenete su la mascherina. Informatevi solo da fonti ufficiali”.