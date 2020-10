sindaco Giovannetti al TTG Travel Experience di Rimini,

Turismo: sindaco Giovannetti al TTG Travel Experience di Rimini, con situazione sotto controllo festività di Natale potrebbero essere nuova estate

“Allo stato attuale è difficile fare previsioni ma se la situazione dei contagi sarà sotto controllo, e non ci saranno ulteriori restrizioni, le festività di Natale potrebbero essere molto positive dal punto di vista delle presenze interne così come lo è stata questa estate”: ne è convinto il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti che dal salone del TTG Travel Experience dove ha partecipato insieme all’Ambito Territoriale della Versilia prova ad soffiare ottimismo.

Il comune di Pietrasanta non ha, fino ad oggi, annullato alcun evento e sta programmando le iniziative per le festività. ‘’Per la nostra città, e per la costa, l’estate è stata molto buona. Migliore rispetto alle aspettative della vigilia con una stima in aumento del 3,5% della domanda interna. Sono mancati quasi del tutto gli stranieri, gli italiani hanno preferito restare in patria, non sono andati in Spagna o Grecia, e questo ha consentito di compensare il gap. Hanno aperto le seconde case o non le hanno affittate. Le famiglie non si sono spostate. Credo che questo potrebbe essere l’effetto Covid anche per le prossime festività. Contagi permettendo”.