Sindaco e assessore visitano il centro SAI a Ponte a Serraglio: “Un esempio di accoglienza integrata”

Sindaco e assessore visitano il centro SAI a Ponte a Serraglio: “Un esempio di accoglienza integrata”

Il primo cittadino di Bagni di Lucca Paolo Michelini, accompagnato dall’assessore al sociale Maria Barsellotti, ha fatto visita questa mattina alla struttura che ospita il progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) gestita da Solidarietà e Sviluppo a Ponte a Serraglio

BAGNI DI LUCCA – Una visita informale per toccare con mano il sistema di accoglienza integrata sul territorio di Bagni di Lucca.

Questa mattina ( lunedì 18 settembre ) il sindaco Paolo Michelini e l’assessore al sociale Maria Barsellotti sono stati ospiti della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo nella struttura che ospita i rifugiati del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) nella frazione di Ponte a Serraglio.

Alla presenza del presidente della cooperativa Alessandro Ghionzoli, della vice-presidente Monica Mattei e dei tre operatori Lorenzo Grassi, mediatore linguistico-culturale e direttore del centro, Lisa Bertogli, assistente sociale, e Basiru Choi, dipendente della cooperativa e volontario della Croce Rossa, le famiglie ospitate nella struttura si sono presentate ed hanno guidato i presenti negli spazi del loro momentaneo alloggio.

In un clima socievole e cordiale, allietato dai bimbi, il presidente della cooperativa ha voluto portare innanzitutto il proprio saluto alle istituzioni spiegando nel merito le attività intraprese: “Questo progetto – ha esordito Ghionzoli – vede il Comune di Bagni di Lucca e la nostra cooperativa collaborare da vicino per accogliere i rifugiati ed aiutarli ad integrarsi. Le persone ospitate, infatti, impareranno l’italiano, aiuteranno i loro bimbi a crescere nel nostro Paese e cercheranno un’abitazione ed un’occupazione con il sostegno dei nostri operatori. Ci sono persone che chiedono aiuto e noi non abbiamo intenzione di girarci dall’altra parte”.

Ghionzoli ha anche annunciato che la cooperativa sta preparando un progetto gratuito di formazione per mediatori linguistici e culturali rivolto a 10 disoccupati. “Con l’agenzia Copernico di Pisa – ha spiegato il presidente – abbiamo redatto questo progetto, vinto con la Regione Toscana ed in grado di portare occupazione. Dobbiamo infatti smettere di percepire l’immigrazione come un’emergenza ma concepirla come un’opportunità di sviluppo anche per noi. E, in questo, devo dire che l’amministrazione comunale di Bagni di Lucca si è distinta”.



Sindaco e assessore hanno infine dato il proprio benvenuto agli ospiti della struttura con il sincero augurio che questo progetto possa andare avanti. “Questa nuova comunità di bambini viene a darci