ALTOPASCIO, 24 novembre 2022 – “Ogni giorno, tutti i giorni con i cittadini” chiude la prima tranche di incontri a Badia Pozzeveri: l’iniziativa ideata dall’amministrazione D’Ambrosio per raccontare i progetti in corso e quelli futuri e per avere un rapporto sempre più diretto e vicino con le persone fa tappa sabato 26 novembre, dalle 9 alle 12 in via dell’Agliaio, via Petrarca, via Leopardi, via Boccaccio, via D’Annunzio, via Pascoli e via Foscolo.