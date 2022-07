Sindacato FIALS Prosegue lo STATO DI AGITAZIONE!

Dopo gli incontri dei giorni scorsi dove non ci sono state risposte concrete da parte della Direzione Aziendale della Asl Toscana Nord Ovest. Il Sindacato Autonomo Fials prosegue lo stato di agitazione di fronte al Prefetto, rivendicando come punto cardine l’assunzione di personale, in un momento preoccupante in tutte le Zone della Asl Toscana Nord Ovest . La carenza di personale ha raggiunto livelli di guardia da bollino rosso .

Fials prosegue nelle lotte, a differenza di chi minaccia Azioni ed agitazioni sbandierandole a destra ed a manca , salvo poi rimanere ancorato allo status quo attuale, per non disturbare il manovratore ai vertici Regionali .

Siamo pronti anche allo sciopero e rivendicheremo al tavolo prefettizio le nostre ragioni che sono poi quelle della MAGGIORANZA DEI LAVORATORI della Asl, essendo FIALS il primo Sindacato come num di iscritti in tutta la ASL Toscana Nord Ovest!