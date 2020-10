Sindacato Fials – Manifestazione a Pietrasanta, il 6 novembre, per denunciare disservizi e pesanti ritardi in ambito sanitario

“Molte volte, in questi ultimi mesi, abbiamo chiesto che la Asl Toscana Nord Ovest si i attivasse al fine di non farci cogliere ancora impreparati dal virus, mentre lo sta facendo solo adesso” – Queste le parole del Segretario del Sindacato Fials Versilia, Daniele Soddu.

“Inaccettabile – prosegue Soddu – che si provveda solo ora, in piena seconda ondata del virus, annunciata e prevista dalla fine della prima. Erano necessarie, fin da subito, importanti contromisure, lo abbiamo detto e ribadito molte volte, la Asl avrebbe dovuto dare seguito ad operazioni strutturali all’interno del presidio ospedaliero e provvedere ad aperture di nuovi posti letto. Tutto ciò viene fatto soltanto adesso e i ritardi che si verificano si ripercuotono invitabilmente su pazienti e operatori del settore”.

Queste le motivazioni alla base della mobilitazione organizzata per il 6 novembre prossimo, a Pietrasanta, con un flash mob del personale sanitario (non appena saranno resi noti orari e luoghi di incontro li pubblicheremo attraverso un secondo comunicato), proprio per portare l’opinione pubblica ad essere consapevole di quanto accade nella sanità territoriale.