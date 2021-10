Simulazione evento sismico: giornate formative alla Misericordia del borgo

Si tengono sabato 16 e domenica 17 ottobre le due giornate di formazione, aperte a tutti, organizzate dalla Misericordia di Borgo a Mozzano e dalla Protezione Civile, con la simulazione di un evento sismico.

Si comincia sabato alle 15 con il ritrovo presso la sede della Misericordia, dove verrà presentato il piano di Protezione Civile, con a seguire le prove radio e di ricognizione del territorio col drone, quindi il montaggio tenda davanti alla sede storica.

Alle ore 18 sempre di sabato 16 ottobre l’inaugurazione dei locali dell’ex osteria di “Bacciano”, spazio gestito dalla Misericordia ed aperto alla comunità.

L a giornata di domenica si apre con la simulazione dell’evento sismico, con chiamata da Fabbriche di Vallico, quindi la creazione delle squadre e l’incolonnamento per Fabbriche e Cune, dove da quest’ultima partirà la prova Fuoristrada fino a San Romano. Intorno alle ore 11 è previsto l’arrivo a Fabbriche di Vallico, con il saluto del sindaco Giannini.

Nel primo pomeriggio la partenza delle squadre per le frazioni di Vallico Sotto, Gragliana, Vergemoli e Fornovolasco, con le relative comunicazioni radio.

LA giornata si chiuderà con le prove del gruppo elettrogeno, quindi il debriefing e il rientro in sede.