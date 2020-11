Simonini Cambiamo! Basta annunci sul Campo di Marte, si riattivi il dismesso presidio per gestire al meglio l’emergenza covid.

Il San Francesco di Barga, continui a svolgere le sue regolari funzioni. No alla trasformazione del reparto di medicina in presidio covid-19.

Una vicenda paradossale quella del Campo di Marte di Lucca, oggetto in tempi di emergenza sanitaria, di annunci come sfogo regionale in ambito sanitario.

Da quando siamo in questa fase emergenziale – ha dichiarato Simone Simonini Coordinatore Provinciale di Cambiamo! – siamo già al secondo annuncio della Giunta Regionale sul Campo di Marte.

Parole, soltanto parole, seguite da zero organizzazione e altrettanti fatti, visto che già a marzo, l’ex Presidente della Giunta Regionale Rossi, visitò diversi presidi ospedalieri dismessi in Toscana, tra cui il Campo di Marte, ritenendo opportuna ed imminente una sua riattivazione (10 giorni) per contrastare l’emergenza sanitaria aumentando nuovi posti letto di terapia intensiva.

Noi di Cambiamo! – Ha continuato Simonini – Ci chiediamo cosa sia successo in realtà, e perché non si sia concretamente proceduto ad organizzare il dismesso Campo di Marte come centro covid Provinciale, in vista di una tanto annunciata e prevista nuova emergenza di autunno.

Il piano sanitario Regionale, evidentemente non è stato organizzato per affrontare questi nuovi numeri, che vedono la Toscana salire da zona gialla ad arancione, con medio alto rischio elevato.

In campo sanitario era una delle poche cose plausibili da fare, alleggerire i presidi ospedalieri creando un centro esclusivo per salvare quante più vite possibili.

Oggi al contrario siamo nuovamente agli annunci, con Baccelli che annuncia ciò che è già stato fatto a marzo, con un grande risalto mediatico.

Una politica disorganizzata, che rischia di ingessare ancor più la sanità e bloccare gli ospedali nelle sue funzioni ordinarie e quotidiane.

Come Cambiamo! – Ha concluso Simonini – inoltre crediamo che i piccoli ospedali situati in zone montane, non debbano diventare centri covid solo per sopperire ad evidenti lacune della sanità Toscana.

Si faccia presto nei fatti e non solo negli annunci.