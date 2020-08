Simoni (Fratelli d’Italia): “Piscina di Viareggio, il sindaco fa il gioco delle tre carte”

Ipotesi di riacquisto della struttura: “Amministrazione procede solo per slogan”

“Sulla piscina di Viareggio il sindaco mette in scena il gioco delle tre carte”. La pensa così il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre Massimiliano Simoni dopo l’annuncio del sindaco Giorgio Del Ghingaro della volontà di riacquistare la piscina comunale, venduta solo due anni fa all’asta a seguito del fallimento della Viareggio Patrimonio. La proprietà attuale è di una società di Milano che non ha compiuto nessun lavoro alla struttura.

“Il progetto del sindaco – dice Simoni – è l’ennesimo tentativo di colpo di teatro in piena campagna elettorale: dalla Terrazza della Repubblica allo stadio dei Pini, passando dal teatro Politeama, sembra che tutte le questioni irrisolte in cinque anni di consiliatura trovino la propria soluzione proprio a ridosso del voto”.

“La vicenda della piscina intitolata ai poliziotti Mussi, Lombardi e Femiano, uccisi in uno scontro a fuoco con dei terroristi nel 1975 – prosegue Simoni – è l’emblema di un’amministrazione che si è mossa per slogan e a tentoni. Prima l’unico tema è stato quello del dissesto, del taglio dei servizi, della vendita dei gioielli di famiglia. Ora che il Comune non può contare su uno stadio degno di questo nome, di una piscina e dei conseguenti eventi internazionali che vi venivano organizzati, e del principale teatro cittadino, si corre ai ripari annunciando dietrofront e investimenti risolutivi. Il tutto sempre con i soldi dei cittadini, che nel frattempo si sono visti negare opportunità e servizi. Un gioco delle tre carte a cui crediamo che gli elettori non vorranno giocare, ricordandosene al momento del voto sia alle elezioni regionali sia a quelle comunali”.