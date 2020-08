SIMONE SIMONINI – Sensazioni positive quelle che sto riscontrando tra la gente in questa diversa campagna elettorale.

Tra tre settimane sarà tutto finito o forse no!

Credo che “Toscana civica per il cambiamento” sia la vera novità di questa tornata elettorale.

Una lista, moderata di centrodestra che potrebbe essere decisiva per la vittoria.

In queste settimane mi troverete un po’ ovunque, con un unico obiettivo: quello di farvi sapere che io ci sono.



Ci sono speranze concrete di elezione, al contrario di chi vuole farvi credere che il voto al sottoscritto, piuttosto che alla lista “Toscana civica” sia sprecato.

Parto dalla Valle del Serchio, che potrebbe concretamente avere un rappresentante diverso a Firenze, perché parliamoci chiaro, alla fine sono sempre i soliti “Il nuovo di oggi è il vecchio di ieri”.

Insomma credo di rimanere l’ultimo baluardo di una “Valle che non si arrende” perché le possibilità ci sono!