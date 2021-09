SIMONE ROSSI HA PRESENTATO IL SUO INEDITO IN ANTEPRIMA ALLA 53^ EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE A VOICE FOR EUROPE

La finale nazionale del Festival “A voice for Europe” a Riccione è stato il palcoscenico del lancio del nuovo singolo del versiliese Simone Rossi “Pezzi di memoria”. Durante le serate del festival all’Opera Beach di Riccione Rossi ha interpretato in anteprima assoluta il brano scritto e musicato da Marcello Marchetti.

Il cantante e vocal coach viareggino è stato invitato come ospite d’onore dagli organizzatori del festival che ogni anno vede la partecipazione di decine e decine di cantanti provenienti da tutta Italia e selezionati in varie fasi fino alla settimana finale in cui vengono premiati i migliori in assoluto. Una bella soddisfazione per Simone Rossi ed un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che dei molti addetti ai lavori presenti a Riccione, uno su tutti Paolo Mengoli. L’inedito “Pezzi di Memoria” fa parte del nuovo album di Simone Rossi che uscirà in autunno.