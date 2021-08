Simona Barsotti è la candidata sindaca per il centro-sinistra a Massarosa

MASSAROSA – Simona Barsotti è la candidata sindaca di Massarosa, alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, sostenuta da una coalizione di centrosinistra, di cui fanno parte il Partito democratico, Sinistra Comune, Movimento 2050 (Per Conte), Articolo Uno Versilia, Sinistra Italiana, Sinistra Civica Ecologista e aperta al contributo di liste civiche.

La candidatura è stata ufficializzata oggi, nel corso della conferenza stampa, che si è svolta a Montramito, in località la Gulfa. Simona Barsotti, classe 1971, sposata e madre adottiva di due figli, ragioniera, attualmente è dipendente amministrativa di una cooperativa di Tipo B. Ha svolto volontariato, si è occupata di cooperazione internazionale nei campi profughi della ex Jugoslavia e ha fatto un’esperienza con la Caritas in Ruanda. Simona Barsotti è stata assessora del Comune di Massarosa per dal 2009 al 2019. e poi consigliera comunale dal 2019 al 2021.

FONTE NOITV