Simboli della Garfagnana EPIC: il ponte ferroviario della Villetta.

Nel versante Lucchese l’imponente ponte di Villetta è sicuramente l’opera più importante ed, insieme alla galleria Lupacino, vanno a formare la punta di diamante della ferrovia Lucca Aulla; quest’opera è infatti nel suo genere la seconda per importanza nella rete Italiana seconda solo al ponte di Castellaneta sulla ferrovia Bari Taranto dal 2008 non più in uso in quanto sostituito.

