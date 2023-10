Silvana Solari si racconta in Sala delle Grasce

Un progetto espositivo che fonde la fotografia, la pittura, il disegno e l’intervento digitale, dando vita a una forma di linguaggio unica e aprendo un dialogo originale fra l’intimità dell’artista e il mondo circostante: sabato 21 ottobre, alle 18, la Sala delle Grasce a Pietrasanta accoglie “Linee Invisibili”, la mostra concettuale dell’artista argentina Silvana Solari.

“Sono molteplici – sottolinea il sindaco e assessore alla cultura di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti – le occasioni di riflessione che Silvana Solari ha creato, attraverso l’arte, nella sua terra d’origine. Ha parlato di isolamento e violenza, di forza e trasformazione, di emancipazione sociale ed estetica: nella nostra città presenta una sorta di antologia, anche in riferimento alle tante tecniche che ha sperimentato nel suo percorso artistico”.

“Linee Invisibili” è un progetto espositivo che nasce dall’esperienza personale e introspettiva dell’artista, lascia trasparire domande e preoccupazioni, considerazioni esistenziali e riflessioni profonde ma non visibili: “Propongo un dialogo tra alcuni miei lavori sviluppati in Argentina – così l’artista – e ho scelto questo titolo perché la mia pratica artistica riflette ed evidenzia le particolari situazioni legate al genere e alla sessualità, raccontandole in prima persona e cercando di dire ciò che non viene detto”.

La mostra, organizzata in collaborazione con Barbara Bazzali e il patrocinio del Comune, sarà in città fino al 12 novembre e resterà aperta, con ingresso libero e gratuito, da martedì a venerdì in orario 16-19, sabato e domenica anche dalle 10 alle 13.