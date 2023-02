SIGLATO UN PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE INVESTIGATIVA IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Oggi, è stato firmato un protocollo di cooperazione investigativa tra il Questore di Lucca

(Dott. Dario Sallustio) e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza (Col. t.SPEF

Marco Querqui), per dare piena attuazione alla convenzione siglata, a fine 2021, dai

rispettivi Organi Centrali, al fine di strutturare una forma di collaborazione operativa

finalizzata alla predisposizione comune di proposte da parte del Questore di applicazione di

misure di prevenzione patrimoniali.

La cornice normativa di riferimento è il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante

“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,

n. 136”, che, all’articolo 17, attribuisce al Questore il potere di proporre l’applicazione delle

misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 16 (ad esempio,

coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, ovvero indiziati di altri gravi

reati, come l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o alla

contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi).

Per fare ciò, ai sensi dell’art. 19 del predetto decreto, il Questore può, tra l’altro, procedere

anche a mezzo della Guardia di Finanza a indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità

finanziarie e sul patrimonio di tali soggetti, nonché ad indagini sull’attività economica facente

capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

L’accordo, pertanto, è volto rafforzare tale forma di cooperazione, con la costituzione, in

sede locale, di un comune gruppo di lavoro tra personale della sezione specializzata Misure

di prevenzione patrimoniali della Divisione della Polizia Anticrimine della Questura e militari

qualificati della Guardia di Finanza. In particolare, lo scopo, ove non ostino indagini, ovvero

procedimenti di prevenzione instaurati ai sensi dell’art. 81 del d.lgs. 159/2011, è quello di

condividere, su richiesta del Questore, nell’ambito delle istruttorie dei procedimenti di

prevenzione che saranno eventualmente avviati, anche le informazioni antiriciclaggio,

arricchite dell’esito della relativa analisi investigativa.