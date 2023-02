Siglato l’accordo su appalti e concessioni fra l’amministrazione comunale e i sindacati Cgil, Cisl e Uil

Decisa una più ampia attività di verifica da parte delle organizzazioni sindacali. Confermato l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio nei bandi di gara.

E’ stato firmato ieri (27 febbraio) l’accordo fra amministrazione comunale e segreterie confederali Cgil, Cisl Toscana Nord e Uil Area Nord Toscana in materia di appalti e di concessioni di opere, lavori, forniture e servizi pubblici. Il documento sottolinea anzitutto la volontà condivisa di uscire, passo dopo passo, da una crisi socio-economica segnata dalla pandemia e dagli eventi bellici che sembra aver indebolito un’imprenditoria tradizionale di servizi già in grave affanno, ma che ha anche scoperto energie nuove, modalità di lavoro originali oggi oggetto di regolazione nella tutela dei lavoratori, progressi scientifici e forme di cooperazione mai sperimentate prima.

In questo contesto si colloca la revisione della piattaforma di collaborazione fra Comune di Lucca e sindacati, nell’ottica di stabilizzare e migliorare i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi offerti dall’amministrazione e di contribuire alla ripartenza complessiva dell’economia locale, prevedendo anche alcune novità rispetto agli anni passati. In particolare, si introduce una più ampia attività di verifica da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie su tutte le fasi che riguardano una procedura di appalto o concessione pubblica, compresa quella dell’esecuzione del contratto, e al contempo si confermano altri impegni, come ad esempio quello di esplicitare gli stessi indirizzi sugli appalti anche per le società partecipate, oppure di privilegiare l’utilizzo dell’offerta economicamente vantaggiosa, invece del massimo ribasso, come criterio di aggiudicazione nei bandi di gara.

Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti per l’accordo raggiunto. L’assessore al sociale e vicesindaco Giovanni Minniti ha definito “costruttivo” il dialogo aperto con le organizzazioni sindacali. “con le quali – ha dichiarato – siamo in procinto di definire un calendario di incontri che servirà da una parte ad illustrare il programma triennale delle opere pubbliche e quello biennale dei servizi da poco approvati dal consiglio comunale; mentre un ulteriore appuntamento lo avremo invece nel secondo semestre per attualizzare l’accordo, in considerazione dell’imminente entrata in vigore del nuovo codice dei contratti”.

“L’Accordo siglato dimostra la volontà di collaborazione dell’amministrazione comunale – ha detto Massimo Bani della Cisl Toscana Nord – con le organizzazioni sindacali, per ridurre l’illecito e portare la legalità negli appalti. In questo ambito sottolineiamo con soddisfazione la conferma del fatto che si privilegerà l’utilizzo dell’offerta economicamente vantaggiosa come criterio per l’aggiudicazione alle ditte, e l’impegno del Comune a non includere nei bandi imprese morose nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Infine sugli appalti che riguardano i servizi, se si verificassero cali di ore c’è l’impegno dell’amministrazione a confrontarsi con noi, visto che queste situazioni generano spesso condizioni critiche per i lavoratori”.

“E’ estremamente positivo – ha confermato Fabrizio Simonetti della Cgil – l’aggiornamento dell’accordo sugli appalti che prevede ancora un maggior numero di momenti di confronto del Comune con i sindacati, nell’ottica di favorire la trasparenza delle assegnazioni di opere e servizi e la tutela dei lavoratori”.

“Consideriamo importante questo accordo con il Comune – conclude Simone Marsili della Uil – soprattutto per il contrasto preventivo e la contrattazione d’anticipo rispetto a tutta una serie di problematiche che si ritrovano negli appalti. Riteniamo inoltre molto positivo il coinvolgimento delle parti laddove si dovessero verificare dei problemi in singoli casi e contesti specifici”.

Nella Foto l’assessore Minniti con i tre rappresentanti dei sindacati.