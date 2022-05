SIGLATO IN PREFETTURA IL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA’ AI DANNI DELLE BANCHE E DELLA CLIENTELA

Rafforzare il sistema di prevenzione delle rapine, e ampliare l’ambito della collaborazione per la

prevenzione di altre insidie criminali. Questo l’obiettivo del rinnovato impegno, manifestato con la

firma del Protocollo di Intesa per la prevenzione della criminalità in banca da parte del Prefetto di

Lucca, dott. Francesco Esposito, del rappresentante dell’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana),

dott. Marco Iaconis, alla presenza del Questore, dott. Dario Sallustio, del Comandante Provinciale

dei Carabinieri, Col. Ugo Blasi e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Marco

Querqui.

Viene così ribadita l’importanza di una sempre più stretta collaborazione tra Forze di Polizia e

mondo bancario nella predisposizione delle misure di difesa passiva degli sportelli e nelle attività

investigative successive alle rapine in banca, che ha fatto registrare una diminuzione di questo tipo

di reati negli ultimi anni.

Il nuovo accordo è stato siglato nella cornice di un’intesa nazionale tra A.B.I. e Ministero

dell’Interno e rispecchia gli sviluppi nel frattempo sopravvenuti in questa materia in campo

normativo, operativo e tecnologico.

Tra le principali novità del nuovo Protocollo c’è la prevenzione dei rischi di infiltrazioni criminali

nell’economia legale e delle truffe alla clientela, attraverso lo scambio di conoscenze, valutazioni

ed approfondimenti tra i diversi attori istituzionali, e la sicurezza informatica..

Il protocollo avrà la durata di 24 mesi e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza.

Al protocollo hanno aderito le Banche operanti nella provincia.