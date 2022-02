Siete titolari di un’impresa agroalimentare o agricola che opera nel settore della trasformazione, della commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli?

Allora sappiate che è In uscita il bando attuativo della sottomisura 4.2. del PSR per il 2022 con il quale si potranno ottenere contributi a fondo perduto per iniziative e progetti.

L’importo messo a disposizione è di 6,5 milioni.

Il bando sarà pubblicato sul BURT entro la fine del mese di febbraio e le domande di aiuto potranno essere presentate sul portale di ARTEA già a partire dal 4 marzo 2022.

MARIO PUPPA