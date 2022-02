“Siete presente. Con i giovani per ripartire”. Martedì 8 presentazione del bando Cesvot

Si chiama “Siete presente. Con i giovani per ripartire”. E’ il bando realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale con il contributo delle 11 fondazioni bancarie della regione Toscana.

I dettagli del bando saranno presentati nel corso della conferenza stampa in programma martedì 8 febbraio a Firenze, alle 12.00, presso la sala Pegaso della Regione Toscana in piazza Duomo 10 a Firenze.

Interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il consigliere del presidente per le politiche giovanili Bernard Dika, il presidente del Cesvot Luigi Paccosi, il coordinatore della consulta delle Fondazioni bancarie toscane Carlo Rossi.

(In collaborazione con l’ufficio stampa di Cesvot)