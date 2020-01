Sicuri sulla neve – RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI

Sicuri sulla neve – RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI

Casone di Profecchia – Castiglione di Garfagnana

Al Casone di Profecchia giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti nella stagione invernale, organizzata dalla stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano in collaborazione con le Sezioni Cai di Barga, Castelnuovo di Garfagnana e Lucca

Durante lo svolgimento delle varie prove verrà spiegato ai partecipanti come comportarsi e come affrontare correttamente un’escursione in ambiente montano innevato.

Pe info e iscrizioni:

Cai Sez. Roberto Nobili Castelnuovo di Garfagnana: Sara Gherardi 347 2911984 email sicuriinmontagna@garfagnanacai.it