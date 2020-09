Sicurezza sulle strade: partono i lavori per collocare cinque box autovelox su altrettante strade urbane

LUCCA – Sono partiti questa mattina i lavori per la collocazione di cinque postazioni fisse per autovelox su strade urbane comunali interessate da intensi flussi di traffico ad elevata incidentalità stradale. Le postazioni fisse saranno collocate in viale Luporini, sulla circonvallazione in viale Carducci, in Viale Puccini (in prossimità dell’incrocio con la traversa X), in viale Europa e in viale Carlo Del Prete (nel tratto iniziale vicino a Porta san Donato).

“Purtroppo troppo spesso gli automobilisti dimenticano che nelle strade urbane all’interno dei centri abitati, anche senza cartelli che lo ricordino, il limite di velocità è sempre 50 Km all’ora – commenta l’assessore al traffico Celestino Marchini – e queste strade sono state teatro recentemente di incidenti anche gravi dove la velocità è stata una delle cause determinanti. Questi box consentono di controllare entrambi i sensi di marcia aumentando la sicurezza stradale di tratti importanti della nostra viabilità”.

Questa mattina il comandante della Polizia Municipale Maurizio Prina ha effettuato con alcuni agenti un sopralluogo in viale Luporini dove è stato collocato uno dei box. I criteri per il posizionamento hanno seguito i risultati di uno studio del contesto e del territorio per privilegiare i luoghi con alti livelli di incidentalità, quelli dove non sono presenti di spazi per fermare i veicoli in sicurezza per controlli (assenza di banchine e piazzole), quelli con densità più alta di traffico e con passaggio di mezzi pesanti.

I box sono in acciaio inossidabile e conformi ad ospitare le varie tipologie di apparecchiature per le misurazioni della velocità. Le postazioni, a norma di legge saranno segnalate da cartellonistica verticale e avranno una sigificativa funzione di ‘deterrenza’ per gli automobilisti indisciplinati.