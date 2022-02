SICUREZZA STRADALE:IL COMUNE AL LAVORO PER REALIZZARE NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI

SICUREZZA STRADALE:IL COMUNE AL LAVORO PER REALIZZARE NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI

Già individuate alcune localizzazioni, altre saranno scelte in base alle segnalazioni dei cittadini

L’amministrazione comunale sta lavorando per installare nuovi attraversamenti pedonali luminosi sulla viabilità del territorio e, in particolare, sulle strade più transitate e in prossimità di edifici pubblici, tra cui le scuole, al fine di garantire maggiore sicurezza soprattutto agli utenti più deboli della strada come ciclisti e pedoni. Per reperire le risorse necessarie il Comune parteciperà ad un bando del Ministero finalizzato ad incrementare la sicurezza stradale.

L’ente di piazza Aldo Moro ha già individuato alcune localizzazioni per i nuovi attraversamenti: a San Leonardo in Treponzio sulla Via Pesciatina davanti alla scuola secondaria di primo grado e allo Sportello al Cittadino zona sud; a Guamo, in via di Sottomonte di fronte alla scuola primaria e nella zona industriale; sul Viale Europa a Lammari e a Marlia e davanti al Santuario della Madonnina in via della Madonnina.

“Con questa operazione vogliamo migliorare ulteriormente la sicurezza sulle nostre strade per pedoni e ciclisti, implementando il numero di attraversamenti pedonali luminosi sulla nostra rete stradale e, in particolare, sulle arterie di maggiore scorrimento vicino ad edifici pubblici come le scuole, ma anche sulle strade comunali con particolare attenzione ai centri abitati – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Da una prima ricognizione sul territorio abbiamo individuato già alcuni punti dove realizzare nuovi attraversamenti pedonali luminosi, ma intendiamo accogliere anche le segnalazioni dei cittadini, alcune peraltro già pervenute, sui tratti più critici della viabilità dove questo genere di passaggi pedonali potrebbe risultare utile per garantire maggiore sicurezza sia di giorno quando sono in funzione lampeggianti, che di notte quando scatta l’illuminazione, agli utenti più deboli della strada, ma anche agli automobilisti. Anche in base a queste segnalazioni andremo ad individuare altri tratti stradali dove realizzarli. Proseguiamo così il progetto ‘strade sicure’ grazie al quale abbiamo riqualificato ampi tratti della nostra rete stradale anche stendendo vari chilometri di nuovo asfalto e realizzando passaggi pedonali rialzati”.

Attualmente attraversamenti pedonali luminosi sono presenti a Borgonuovo, a Gragnano, sul viale Europa a Lammari, in via dei Masini a Marlia, in via Domenico Chelini, in via della Madonnina a Santa Margherita e sulla via Romana.