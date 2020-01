Sicurezza stradale: in corso d’installazione tredici nuovi dossi rallentatori e due attraversamenti pedonali rialzati

Sono in corso d’installazione in vari tratti della viabilità comunale tredici dissuasori della velocità dei mezzi a motore e due attraversamenti pedonali rialzati, nuovo investimento in sicurezza dell’Amministrazione Tarabella. I lavori sono a cura della ditta Versilia Segnaletica, che si è aggiudicata l’appalto da 23 mila euro indetto dal Comune di Seravezza. L’importo è finanziato con l’avanzo di amministrazione 2018.

I tredici nuovi dossi sono destinati alle vie Galleni (in prossimità dell’ex asilo), Frasso (due postazioni), Baraglino (all’altezza del frantoio), Ranocchiaio (due postazioni), Cugnia (due postazioni), Guicciardi (all’altezza di via San Cristoforo), Fonda (all’intersezione con via Giannetti), Cafaggio (in corrispondenza della strettoia), Dante Alighieri e della chiusa. I due nuovi attraversamenti pedonali rialzati sono previsti invece nelle vie

Luigi Salvatori (in prossimità dell’incrocio con via Buon Riposo) e Alcide De Gasperi (zona farmacia/posta di Ripa).