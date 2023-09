Sicurezza stradale, focus su asfaltature e punti luce

Si sono conclusi nei tempi previsti i lavori di asfaltatura della rotatoria fra via Unità d’Italia e via Tonfano. Il ripristino del manto stradale è stato eseguito nelle ore notturne fra lunedì e martedì e fra martedì e mercoledì, per non intralciare la circolazione e procedere più rapidamente con le lavorazioni.

“In questi giorni – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – l’ufficio tecnico sta procedendo alla ricognizione della rete viaria cittadina, seguendo in primis le segnalazioni giunte al nostro ufficio Urp, per individuare le prossime asfaltature da mettere in programma. Intanto a Strettoia iniziamo a vedere i primi risultati degli interventi legati al project illuminazione: lungo diversi tratti viari della frazione, infatti, sono stati già rinnovati pali stradali e lampade e la nuova visuale che si è aperta garantisce, finalmente, un livello di sicurezza davvero alto”.

La prossima settimana, le “squadre” dedicate al progetto di riqualificazione energetica da oltre 15 milioni e mezzo avviato dal Comune su tutto il territorio, con Enel X e l’impresa Ivano Gaina, saranno operative anche in piazza America, a Tonfano.