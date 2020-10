sicurezza stradale, aperto cantiere per asfaltatura Via Casone a Strettoia

Interventi anche in via Calatafimi, via Solaio, via Osterietta e viale Roma.

Partito l’atteso intervento di messa in sicurezza ed asfaltatura di via Casone a Strettoia. E‘ il primo di una serie di azioni in materia di sicurezza stradale che l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha programmato e che interesserà nei prossimi giorni anche un lungo tratto del viale Apua da via Primo Maggio alla rotonda con via Unità d’Italia e Via Leopardi nel tratto compreso tra via il viale Apua e via Colombo. Nel nuovo lotto di interventi ci sono anche le sistemazioni di alcuni tratti che non garantiscono più adeguati standard di sicurezza di via Calatafimi, viale Roma (lungomare), via Solaio e via Aurelia all’angolo con via Osterietta insieme alla rimessa in quota dei pozzetti stradali avvallati.

A seguire l’avvio dei lavori è arrivato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti insieme all’assessore alle attività produttive, Francesca Bresciani e al consigliere, Giacomo Vannucci che ha annunciato attraverso la sua pagina Facebook anche altri prossimi interventi in “via Umbria, via Tre Ponti ed un tratto di via Tonfano”. “Teniamo molto agli impegni che ci siamo presi con i cittadini prima e dopo la campagna elettorale. – ha detto – Stiamo facendo quello che abbiamo promesso”.

I nuovi interventi vanno a sommarsi ai tanti, sul fronte manutenzione straordinaria delle strade, già realizzati nel corso dell’ultimo anno come in via via Abruzzi a Macelli, via Peschiera a Tonfano e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena, in via Toscana e via Don Bosco, via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana oltre che lungo la pista ciclabile che dal centro storico porta a Fiumetto.

