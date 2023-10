Sicurezza, ripulite le cunette stradali in collina



Completata la pulizia di fossette e canali di scolo lungo la rete viaria di Strettoia, Solaio e Vallecchia per consentire il corretto deflusso delle acque piovane.

Canaline, zanelle, griglie, tubazioni e pozzetti sono stati ripuliti da fogliame, materiali terrosi e piccoli rifiuti, scongiurando così la formazione di ostacoli o veri e propri elementi di blocco che, alle prime piogge più consistenti, avrebbero rappresentato un pericolo “non solo per la circolazione stradale – sottolinea l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – ma anche per la stabilità e la sicurezza idrogeologica delle nostre aree collinari. Un deflusso non corretto delle acque piovane, infatti, può alimentare fenomeni di erosione che, a loro volta, possono produrre cedimenti e smottamenti: mai come in questa occasione, quindi, manutenzione è sinonimo di prevenzione”.

Le operazioni sono state eseguite da una ditta incaricata dal Comune sia manualmente, sia con l’ausilio di mezzi meccanici sulle vie Cerro Grosso, Metati Rossi Alti e Bassi, Casone, Montebello, Strinato, Strettoia (fino a via Risciolo) e Valenciaia e completate la scorsa settimana.