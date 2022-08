Sicurezza, lavori in corso sui sentieri collinari

Sono quasi 7.700 i metri di sentieri, sulle colline di Pietrasanta, a oggi già interessati da manutenzione ordinaria e interventi di piccola emergenza disposti dall’amministrazione comunale e tutti volti a garantirne la percorribilità agevole e sicura.

“Dal 2018 – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – l’Unione dei Comuni ha avviato il ripristino di numerosi sentieri collinari di particolare pregio storico e turistico, inclusi alcuni che interessano il territorio di Pietrasanta. Proprio per dare continuità a quest’operazione e ulteriore valore alla nostra fascia di collina, abbiamo dedicato risorse su base annuale con un programma di attività ben cadenzato nel tempo”.

I percorsi già interessati dagli interventi sono Solaio-Castello, Castello-Uccelliera, Vitoio-bivio, bivio-Montornato, bivio-Foce delle noci, Capriglia-Vitoio (vicinale di Ronco), Vallecchia-Solaio, bivio-Castello e Fondicaccie-Capriglia. “Secondo il report che gli uffici hanno ricevuto a fine luglio – aggiunge Marcucci – resta da completare la pulizia del sentiero Capezzano-Foce delle Picche, dov’è stata già ricostruita la gradinata in legno, nel tratto iniziale e la sistemazione della cartellonistica sull’anello di Vallecchia-Solaio”.

I lavori (circa 14mila euro, iva inclusa, l’importo stanziato per il 2022) vengono eseguiti da un’impresa agricola specializzata e consistono in taglio erba, pulizia dai rifiuti, ripristino del fondo e piccoli interventi di emergenza per rimuovere eventuali ostacoli al passaggio agevole e sicuro. Tutti praticati manualmente e su un fronte, per ogni sentiero, pari a 3 metri in larghezza.