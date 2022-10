Sicurezza, Fratelli d’Italia: “Il sindaco ha a cuore la sicurezza ad Altopascio? Si confronti con Prefetto e Carabinieri!”

Ieri un extracomunitario ha seminato il caos nel paese e alla stazione dove ha rotto vetri e porte mentre nelle scorse ore furto con spaccata alla lavanderia accanto al Brico. “Maggiori controlli sul territorio”

Altopascio 25/10/2022 – “Chi ha a cuore la sicurezza ad Altopascio? Nel giro di poche ore due fatti di cronaca hanno scosso la comunità: un extracomunitario ha seminato il caos nella cittadina e alla stazione dove ha rotto vetri e porte mentre nelle scorse ore, in pieno giorno, furto con spaccata alla lavanderia accanto al Brico. Rinnoviamo l’invito al sindaco di interfacciarsi con il Prefetto, chieda maggiori controlli sul territorio e si confronti anche con i carabinieri di Altopascio il cui comandante è estremamente disponibile. L’amministrazione, nel caso dell’extracomunitario alla stazione, è intervenuta soltanto dopo che il capogruppo di Fratelli d’Italia Biagini aveva allertato le forze dell’ordine e la polizia municipale per mettere in sicurezza l’area, che era ricoperta di vetri e sangue. Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e al Circolo di Fdi di Altopascio sempre a disposizione della città e del territorio” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi.