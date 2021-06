Sicurezza, Fantozzi-Martinelli (Fdi): “Chiederemo un incontro al prefetto, servono più uomini e più controlli. La Regione impieghi più fondi per la prevenzione”

Sicurezza, Fantozzi-Martinelli (Fdi): “Chiederemo un incontro al prefetto, servono più uomini e più controlli. La Regione impieghi più fondi per la prevenzione”

“Con un atto proponiamo di rendere più sicure le strade di Lucca e dei comuni limitrofi monitorandole con ancora più telecamere all’avanguardia”

Lucca 28/06/2021 – “Serve una risposta forte, aumentare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine. Servono più fondi per la prevenzione”. Lo dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Vogliamo chiedere un incontro al prefetto di Lucca affinché solleciti il Governo per l’invio di più uomini delle forze dell’ordine a presidio del territorio. La sicurezza non deve essere perseguita soltanto con interventi repressivi a tutela dell’ordine pubblico, ma servono anche le azioni volte a migliorare la vivibilità del territorio, coniugando prevenzione e controllo dei reati -sottolineano Fantozzi e Martinelli– Alla Regione chiediamo più fondi per la prevenzione, per aggredire il degrado urbano, per l’acquisto di telecamere e migliori dotazioni per la polizia locale”.

“Con un atto proponiamo di rendere più sicure le strade di Lucca e dei comuni limitrofi monitorandole con un numero maggiore di telecamere tecnologicamente avanzate e coinvolgendo polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Esistono, ad esempio, telecamere n grado di leggere la targa e accertare in tempo reale se un determinato veicolo è rubato, assicurato, revisionato o meno -propongono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni- Investimenti, dunque, per mettere la tecnologia al servizio della sicurezza pubblica”

“Il bisogno di sicurezza è una necessità reale dei cittadini. Ci facciamo interpreti delle moltissime segnalazioni che ci arrivano dagli abitanti di Lucca, che manifestano chiari segnali di percezione di insicurezza. Alcune strade cittadine sono oggetto di spaccio di stupefacenti e preda di baby gang, c’è bisogno di presidi territoriali fissi. Lucca deve tornare ad essere una città sicura e con un’alta qualità di vivibilità per residenti e turisti. Ringraziamo gli uomini e le donne delle forze dell’ordine impegnati quotidianamente sul territorio. Svolgono un lavoro essenziale anche senza i necessari mezzi a disposizione” esortano Fantozzi e Martinelli.