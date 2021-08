Sicurezza, Fantozzi-Giannoni (Fdi): “Furti, scippi e risse. La Versilia turistica chiede maggiori controlli e sorveglianza”

Sicurezza, Fantozzi-Giannoni (Fdi): “Furti, scippi e risse. La Versilia turistica chiede maggiori controlli e sorveglianza”

“La ripartenza delle attività turistiche, la stagione estiva non può coincidere con una recrudescenza di episodi delinquenziali”

Lucca 02/08/2021 – “La Versilia dovrebbe passare alle cronache per le sue spiagge, il suo lungomare, l’accoglienza degli operatori turistici e dei negozianti, per gli ottimi servizi e la vicinanza a colline e monti, non certo per furti, scippi e risse.

E, invece, quasi quotidianamente le cronache si riempiono di notizie di microcriminalità che minano la percezione di sicurezza di residenti e turisti. Bande di delinquenti che si picchiano, che risolvono in pubblico faide personali, soliti ignoti che fanno visita a ville e abitazioni, scippi ai danni di vacanzieri.

Esprimiamo fiducia verso i vertici locali delle forze ordine ed il prefetto ma chiediamo maggiori controlli, servono risposte all’insegna della fermezza. Così come serve un rafforzamento degli uomini delle forze dell’ordine, serve incrementare la videosorveglianza per scoraggiare i malintenzionati, nonché una maggiore illuminazione. La Versilia è delle famiglie, dei residenti e dei turisti, che non possono rimanere in ostaggio di bande di delinquenti. Quella che, erroneamente, viene definita microcrominalità è un problema sociale fortemente sentito dalla popolazione.” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il Coordinatore provinciale di Fdi, Riccardo Giannoni.